  3. Още двама от Левски извън строя

  • 16 апр 2026 | 13:39
Левски поднови тренировки след дербито с ЦСКА (1:1) от последния 30-и кръг на редовния сезон в efbet Лига. Четирима футболисти на "сините" не взеха участие в днешното занимание. Освен трайно контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, извън строя са още Оливер Камдем и Гашпер Търдин.

Двамата се появиха от резервната скамейка при равенството срещу "армейците" преди 3 дни, но сега изпитват леки проблеми. Очакванията са, че в най-скоро време те ще бъдат на разположение на Хулио Веласкес за предстоящите важни битки в плейофите.

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион
Към момента Левски има преднина от 10 точки на върха в класирането пред втория Лудогорец. До края на кампанията "сините" ще се изправят по два пъти срещу "орлите", ЦСКА 1948 и ЦСКА. Утре (17 април) ще бъде изтеглен жребият за решителната фаза на първенството.

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

Ботев пожела двама от Берое

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Диан Генчев: Заслужена победа

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

