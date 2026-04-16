Още двама от Левски извън строя

Левски поднови тренировки след дербито с ЦСКА (1:1) от последния 30-и кръг на редовния сезон в efbet Лига. Четирима футболисти на "сините" не взеха участие в днешното занимание. Освен трайно контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, извън строя са още Оливер Камдем и Гашпер Търдин.

Двамата се появиха от резервната скамейка при равенството срещу "армейците" преди 3 дни, но сега изпитват леки проблеми. Очакванията са, че в най-скоро време те ще бъдат на разположение на Хулио Веласкес за предстоящите важни битки в плейофите.

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Към момента Левски има преднина от 10 точки на върха в класирането пред втория Лудогорец. До края на кампанията "сините" ще се изправят по два пъти срещу "орлите", ЦСКА 1948 и ЦСКА. Утре (17 април) ще бъде изтеглен жребият за решителната фаза на първенството.