Антъни Гордън иска да напусне още преди Световното, Нюкасъл ще иска 80 милиона за него

Нападателят на Нюкасъл Антъни Гордън може да напусне през лятото, съобщава „Дейли Телеграф“. Според английските медии 25-годишният английски национал е трансферна цел на германския гранд Байерн (Мюнхен) и на Арсенал. Ливърпул също може да се включи в наддаването. Гордън има желание да вземе решение за бъдещето си преди Световното първенство в Северна Америка, което започва в средата на юни, а Нюкасъл се готви за разгледа потенциални оферти от други клубове.
През миналото лято „свраките“ се разделиха с другия си звезден нападател Александър Исак, който беше закупен от Ливърпул за 125 милиона паунда, а според „ Дейли Телеграф“ сумата, която клубът ще поиска за Антъни Гордън, е от порядъка на 80 милиона паунда.
Английският национал има 17 гола и 5 асистенции в 46 мача във всички турнири през този сезон, включително 10 попадения в Шампионската лига, които го нареждат на второ място при реализаторите след Килиан Мбапе.
Нюкасъл заема 14-ото място в Премиър лийг с 42 точки след 32 кръга и е на 5 точки от местата, даващи право на участие в евротурнирите през следващия сезон.