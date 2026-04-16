  Антъни Гордън иска да напусне още преди Световното, Нюкасъл ще иска 80 милиона за него

  • 16 апр 2026 | 12:50
Антъни Гордън иска да напусне още преди Световното, Нюкасъл ще иска 80 милиона за него

  • 16 апр 2026 | 12:50

Нападателят на Нюкасъл Антъни Гордън може да напусне през лятото, съобщава „Дейли Телеграф“. Според английските медии 25-годишният английски национал е трансферна цел на германския гранд Байерн (Мюнхен) и на Арсенал. Ливърпул също може да се включи в наддаването. Гордън има желание да вземе решение за бъдещето си преди Световното първенство в Северна Америка, което започва в средата на юни, а Нюкасъл се готви за разгледа потенциални оферти от други клубове.

През миналото лято „свраките“ се разделиха с другия си звезден нападател Александър Исак, който беше закупен от Ливърпул за 125 милиона паунда, а според „ Дейли Телеграф“ сумата, която клубът ще поиска за Антъни Гордън, е от порядъка на 80 милиона паунда.

Английският национал има 17 гола и 5 асистенции в 46 мача във всички турнири през този сезон, включително 10 попадения в Шампионската лига, които го нареждат на второ място при реализаторите след Килиан Мбапе.

Нюкасъл заема 14-ото място в Премиър лийг с 42 точки след 32 кръга и е на 5 точки от местата, даващи право на участие в евротурнирите през следващия сезон.

