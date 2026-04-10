Еди Хау: Отдаден съм на Нюкасъл на 100%, не ми трябват гаранции за бъдещето

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че е напълно отдаден на работата си в клуба и няма нужда от никакви гаранции за работата си, след като наскоро главният изпълнителен директор на "свраките" Дейвид Хопкинсън отказа да го подкрепи категорично и каза, че "няма позиция относно бъдещето" на Хау. Напрежението се увеличи след загубата от историческия съперник Съндърланд от последния кръг на Премиър лийг, след която феновете на Нюкасъл освиркаха отбора. Няколко дни преди това "свраките" бяха разбити с 2:7 от Барселона в елиминациите на Шампионската лига.

"За мен нищо не се е променило. Абсолютно, на 100% съм отдаден на работата си. Този ​​ангажимент никога не се е отклонявал от моя страна. Работих по време на паузата, за да се уверя, че ще се върнем като по-силен отбор. Не ми трябват гаранции от никого. Трябва да си върша работата и да се уверя, че отборът е успешен.

Със сигурност не е имало никакви разминавания. Имам наистина добри отношения с Рос Уилсън (б.ред. - спортен директор) и Дейвид Хопкинс. Планираме да се опитаме да поведем клуба напред по възможно най-умния начин. Получих наистина добра подкрепа и от двамата, които са ключовите фигури, с които работя ежедневно във футболния клуб. Всички сме напълно единодушни относно това, което трябва да направим.“