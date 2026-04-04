Трипиър напуска Нюкасъл

Киърън Трипиър ще напусне Нюкасъл в края на сезона, когато изтича договорът му. Десният краен бранител пристигна на “Сейнт Джеймсис Парк” от Атлетико Мадрид през януари 2022 г. Той беше първото попълнение на “свраките”, след като те бяха купени от водения от Саудитска Арабия консорциума.

Трипиър остави трайна следа, след като изигра водеща роля за възраждането на Нюкасъл. Той помогна на тима на Еди Хау да сложи край на 70-годишното чакане за трофей. “Свраките” спечелиха Купата на лигата миналия сезон и се класираха за Шампионската лига през 2023 и 2025 г.

Thank you, Tripps 🖤🤍



After four and a half years of incredible service to Newcastle United, we can confirm that Kieran Trippier will leave the club this summer when his contract expires.



Kieran arrived in January 2022 with the club in the relegation zone and played a crucial… pic.twitter.com/Qp36O3BZKd — Newcastle United (@NUFC) April 4, 2026

“Емоционално е и ще ми липсва. Искам да кажа едно голямо благодаря на феновете за подкрепата през хубавите и лошите времена. Към съотборниците ми, ще бъде емоционално. Беше страхотно приключение с вас”, сподели Трипиър, като каза хубави думи и за мениджъра Еди Хау.