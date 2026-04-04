Трипиър напуска Нюкасъл

Киърън Трипиър ще напусне Нюкасъл в края на сезона, когато изтича договорът му. Десният краен бранител пристигна на “Сейнт Джеймсис Парк” от Атлетико Мадрид през януари 2022 г. Той беше първото попълнение на “свраките”, след като те бяха купени от водения от Саудитска Арабия консорциума.
Трипиър остави трайна следа, след като изигра водеща роля за възраждането на Нюкасъл. Той помогна на тима на Еди Хау да сложи край на 70-годишното чакане за трофей. “Свраките” спечелиха Купата на лигата миналия сезон и се класираха за Шампионската лига през 2023 и 2025 г.
“Емоционално е и ще ми липсва. Искам да кажа едно голямо благодаря на феновете за подкрепата през хубавите и лошите времена. Към съотборниците ми, ще бъде емоционално. Беше страхотно приключение с вас”, сподели Трипиър, като каза хубави думи и за мениджъра Еди Хау.