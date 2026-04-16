Нюкасъл може да върне Моуриньо в Премиър лийг

  • 16 апр 2026 | 11:24
Жозе Моуриньо се очертава като един от един от силните претенденти за мениджърския пост в Нюкасъл, в случай че клубното ръководство реши да се раздели с Еди Хау. Според някои информации в Англия саудитските собственици на “свраките” искат да привлекат голямо име начело на отбора и Специалния има доста поддръжници сред влиятелните фигури на "Сейнт Джеймсис Парк". Бившият селекционер на Италия Роберто Манчини, който е момента работи в катарския Ал-Сад, също е вариант. Третата сериозна опция е мениджърът на Борнемут Андони Ираола, който преди няколко дни обяви, че ще напусне настоящия си клуб след края на сезона.

Моуриньо в момента води Бенфика, но винаги е твърдял, че е отворен за завръщане в Премиър лийг. Той има договор за още една година, но в него има клауза, че може да напусне без компенсация само 10 дни след последния мач за сезона. Специалния в един момент бе свързван и със завръщане в Реал, както и със селекционерския пост в Португалия, при положение че Роберто Мартинес напусне след края на Световното първенство през това лято.

