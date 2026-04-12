Кристъл Палас обърна Нюкасъл с два гола в края ги изпревари в класирането

Кристъл Палас спечели с 2:1 над Нюкасъл в мач от 32-ия кръг на Премиър лийг. Лондончани постигнаха пълен обрат в последните десет минути на двубоя, когато Жан-Филип Матета (80’, 90+4’) се разписа на два пъти, след като Уилям Осула (43’) бе открил резултата в края на първата част.

Възпитаниците на Оливър Гласнер започнаха добре срещата и имаха няколко добри ситуации в първия половин час на мача. Гостите от севера отговориха с пропуск на Джейкъб Мърфи, но той стреля над вратата. Уилям Осула откри резултата в полза на “свраките” в 43-ата минута след центриране от десния фланг и много неадекватна подредба на отбраната на домакините.

“Орлите” търсеха изравняването след почивката, когато Тайрик Мичъл и Жеферсон Лерма не успяха да реализират от добри ситуации. Така се стигна до 80-ата минута, когато Матета изравни след подаване на напълно непокрития Мичъл и удар с глава. Така се стигна до последните минути на добавеното време, когато Свен Ботман извърши едно напълно излишно нарушение срещу Лерма в пеналта, което доведе до дузпа, реализирана от Матета. С този успех Кристъл Палас изпревари именно днешния си противник и се изкачи до 13-ата позиция. Нюкасъл вече е 14-и, макар двата тима да са с равен брой точки, по 42.

Снимки: Gettyimages

