Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

  • 31 март 2026 | 17:13
  • 311
  • 0

Изпълнителният директор на Нюкасъл Дейвид Хопкинсън не подкрепи изцяло подложения на критики клубен мениджър Еди Хау във вторник, след като феновете освиркаха отбора след загубата 1:2 срещу местния съперник Съндърланд. Отборът, воден от Хау, падна до 12-о място в класирането във Висшата лига само няколко дни след 2:7 срещу Барселона в елиминациите в Шампионската лига.

"Нямам позиция за бъдещето му. Това, което мога да ви кажа, е, че загубата в дербито ме нарани. Приемаме го напълно сериозно. Наскоро прекарах няколко часа на обяд с Еди и обсъдихме множество неща, включително това", коментира Хопкинсън пред медиите.

Хау, който подписа дългосрочен договор с "черно-белите" през 2022 година, има седем мача, за да подобри позицията на Нюкасъл в класирането на Висшата лига, ако иска да играе в Европа през следващия сезон. Те са на шест точки зад шестия в класирането Челси.

Хау изведе Нюкасъл два пъти до Шампионската лига и сложи край на 70-годишната суша на клуба без спечелен трофей. Миналия сезон Нюкасъл триумфира с купата на Лигата.

"Еди е нашият мениджър. Очаквам да имам страхотно представяне до края на сезона, когато ще говорим повече за бъдещето. В момента сме изцяло фокусирани върху края на кампанията", добави още Дейвид Хопкинсън.

Нюкасъл обяви рекордни приходи от 335,3 милиона паунда за годината, приключваща през юни 2025 година.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

