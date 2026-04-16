Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прави опознавателна обиколка на новия стадион на ЦСКА "Българска армия", който все още се строи. Sportal.bg излъчва събитието на живо.

ЦСКА показа прогреса на стадион "Българска армия"

"Хубаво е, че се строи с бързи темпове. Да покажем, че дърветата не се закачат. Тук играехме в футбол, още бях кмет. Тук бяха малките игрища. Софиянци да знаят, че паркът се разширява до стадиона. Могат да се разхождат до чашата на стадиона. Около 20 дървета са запазени, а то сега е и по-красиво", каза Борисов пред Sportal.bg.

"Вече си има вид. Ако можеше за една нощ да е готово и да се види колко е хубаво, всички щяха да са "за". А колко противници имаше на идеята в Общинския съвет. Всички са свикнали с "Армията", дано ръководството на Левски разбере, че стадионът е важен. Държавата и общините могат да помогнат", сподели още бившият премиер.

"В София нямаше нито една спорта зала преди 15 години, преди да започнем да ги правим. В другите големи градове беше същото, даже във Варна залата беше върху езеро и Бог ни опази от бедствие.



Започнахме да строим една по една всички зали. Метрото дори сега слиза до "Арена София" - това са огромни инвестиции във времето. Нито една нямаше, а сега в Пловдив има четири, плюс страхотен плувен комплекс. Направили сме над 500 физкултурни салона в училищата и университетите. 250 000 000 сме дали само за такава инфраструктура.



Никога не е достатъчно, но и сега продължаваме с ускорени темпове. София нямаше метро, а сега е най-хубавото в Европа - говорим за милиарди. Има си приоритети, трябваше първо метрото да направим", обясни Борисов.

"Утре ще представим нашия закон за меценатството, който ще облекчи бизнеса, когато дава пари за спорт. Премиерът на Бербатов изтегли 150 000 000 заем, така че не знам какво точно е предложил. Нашите предложения са в няколко аспекта и ще стимулира бизнеса в спортната или културната сфера - ще има данъчно облекчение.

Ние какво заварихме в образованието - колко училища и университети обновихме... Партиите трябва да покажат баланса в програмите си. Много е лесно сега да кажеш 5 милиарда за стадиони, защото сега си на стадион. Обаче после си на среща с учителите, с ай ти сектора, те имат свои предизвикателства. Аз нямам неизпълнено обещание", посочи Борисов.

Отговорникът за съоръжението Михаил Александров развежда Борисов из стадиона и му обясни детайлите, включително 18 540 души капацитет.

Все още няма официална дата за откриването на "Българска армия", а се очаква строежът да продължи до началото на юни.