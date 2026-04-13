Величков: ЦСКА да е арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков даде мнението си след драматичното реми срещу Левски в efbet Лига.

"Със сигурност можем да бъдем доволни от това, че стигнахме в края до точката. През целия двубой поведението и играта ни беше такава, че в никакъв случай не заслужавахме да загубим, ако човек гледа двубоя отстрани. На база на последните две десетилетия не знам защо се очаква нещо повече, освен много единоборства, много агресия, тактическа зрялост и предпазливост. Днес качеството не беше такова, че да се срамуват отборите от показаното. Негативните коментари са част от нормалното вече, за съжаление, дори и при победа. И двата отбора се съобразяват със силните страни на противника.

Най-важното е, че имаше и позитиви, най-вече. Заради характера, заради играта ни също, но от друга гледна точка загубихме две точки в борбата ни за постигането на нашите цели. Би трябвало да сте чули целите ни много пъти през календарната година - целта е да влезем в Европа. С оглед позицията, на която бяхме преди 7-8 месеца, смятам, че сме свършили добра работа, но недостатъчна, разбира се. Тепърва ни чакат и трудни двубои и много точки за печелене, и мачовете за купата. Не сме поставяли под съмнение влизането в четворката.

Нашите цели са много по-високи от моментното класиране, така че бяхме наясно, че ще наваксаме много точки и ще влезем в четворката. Най-важното е да сме на позиция накрая, от която да играем в Европа. ЦСКА арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това. Има кръгове, които предполагат със сигурност много интерес и драма. ЦСКА ще бъде част от това нещо, разбира се", каза шефът на "червените".

Снимки: Борислав Цветанов