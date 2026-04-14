Зафето: Теодор дава заявка за мястото на Делова, чест бе да наблюдавам хореографията на ЦСКА

Бившият защитник на ЦСКА Адалберт Зафиров сподели мнението си за дербито с Левски в студиото на Sportal.bg. Той отбеляза, че макар чисто футболното ниво да не е било на висота, емоционалният заряд е останал водещ. Според него двубоят се е отдалечил от техническото качество на дербитата отпреди десетилетия, като са липсвали атрактивни индивидуални изпълнения и креативност в завършващата фаза. Вместо това, двата тима са заложили на стратегия, тактическо надиграване и борба за точки, което е превърнало мача предимно в битка за затваряне на пространствата.

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Анализът на статистическите данни в Wyscout показва, че ЦСКА е бил по-активният отбор в атака и е упражнявал по-интензивна преса. Зафиров подчерта бързата реакция на „червените“ при загуба на топката, докато Левски е предпочел да изчаква в определени зони и да блокира ключови футболисти чрез персонални двубои. Въпреки териториалния превес на ЦСКА, чистите голови положения са били минимални и за двата съставa.

Специално внимание бе обърнато на представянето на Теодор Иванов, който в този мач носи капитанската лента. Неговото преместване от позицията Делова в центъра на защитата се определя като ключово за по-голямата му увереност на терена. Статистиката от осем спечелени единоборства от общо 11, високата точност на подаванията и големият процент пасове в предни позиции потвърждават, че това е неговата естествена позиция.

Според Зафиров младият защитник трябва да получава предимство пред чуждестранните играчи в отбрана, визирайки именно Делова. Стабилното представяне на Иванов в дербито, съчетано с добрите му игри за националния отбор в Индонезия, е ясен знак за неговия потенциал и възходящо развитие. В анализа бе изтъкнато, че подобни отговорни мачове изискват присъствието на футболисти, които осъзнават тежестта на капитанската лента и обществените очаквания към клуба.

В края на дискусията бе похвалена хореографията на феновете в сектор „Г“, посветена на Димитър Пенев. Зафиров определи жеста като изключително заслужен, наричайки Пенев човека с най-голям принос за ЦСКА и българския футбол през последните десетилетия. Според него начинът, по който привържениците почетоха Стратега, е бил най-достойният момент от вечерта, подчертаващ връзката между поколенията и историята на клуба.