ЦСКА поздрави Патрешкия

  • 15 апр 2026 | 11:40
ЦСКА поздрави Патрешкия
Днес 66-и рожден ден празнува бившият защитник на ЦСКА Емил Димитров. Той е двукратен шампион с "армейците" през 1990 и 1992 година, носител на Купата на Съветската армия през 1990 г. и носител на Суперкупата на България през 1989 г. Има 99 мача и 10 попадения с екипа на първия ни тим, както и 8 двубоя за националния отбор.

След края на активната си кариера става треньор, като води втория тим на ЦСКА през 2009 г., а след това е и треньор в детско-юношеската ни школа. Той е баща на юношата на "червените" Ивайло Димитров - Косъма. Клубът от Борисовата градина пожела много здраве, щастие, късмет и успехи на Емил Димитров.

Още от БГ Футбол

Манол Георгиев: Пропуснахме да бием

  • 15 апр 2026 | 08:21
  • 684
  • 0
Иван Редовски: От нас зависи

  • 15 апр 2026 | 07:56
  • 698
  • 0
Николай Христозов: Могат да бият всеки

  • 15 апр 2026 | 07:53
  • 660
  • 0
Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

  • 15 апр 2026 | 07:50
  • 648
  • 1
Валери Свиленов за мача с Банско

  • 15 апр 2026 | 07:47
  • 625
  • 2
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 7261
  • 1
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 11:23
  • 2131
  • 0
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 9761
  • 28
10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 91760
  • 467
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 11076
  • 21
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 2567
  • 2
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 7261
  • 1