ЦСКА поздрави Патрешкия

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Днес 66-и рожден ден празнува бившият защитник на ЦСКА Емил Димитров. Той е двукратен шампион с "армейците" през 1990 и 1992 година, носител на Купата на Съветската армия през 1990 г. и носител на Суперкупата на България през 1989 г. Има 99 мача и 10 попадения с екипа на първия ни тим, както и 8 двубоя за националния отбор.

След края на активната си кариера става треньор, като води втория тим на ЦСКА през 2009 г., а след това е и треньор в детско-юношеската ни школа. Той е баща на юношата на "червените" Ивайло Димитров - Косъма. Клубът от Борисовата градина пожела много здраве, щастие, късмет и успехи на Емил Димитров.