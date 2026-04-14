Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

  • 14 апр 2026 | 16:31
  • 3524
  • 11

ЦСКА осъди агресията срещу репортера на bTV Калоян Кюркчиев преди дербито срещу Левски на Националния стадион в понеделник. В опит да стигне до медийните позиции, екипът на телевизията е пресрещнат от фенове на "червените". По стълбите на блок 26 в сектор "А" Кюркчиев е изблъскан, а след това и ритан неколкократно.

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха
"Уважаеми колеги, ПФК ЦСКА изразява искрено съжаление за възникналия инцидент в минутите преди началото на футболната среща между ЦСКА и Левски на 13 април 2026 г. на Националния стадион "Васил Левски" между репортерски екип на bTV и футболни привърженици на трибуните в Сектор А на съоръжението. Клубът ни категорично осъжда всяка форма на агресия спрямо служебни лица, журналисти или обикновени фенове по време на футболните двубои и не толерира насилието по трибуните. Реакцията на представителите на ЦСКА непосредствено след инцидента - осигуряване на безопасен достъп и оптимални условия за изпълнение на служебните задължения на репортерския екип на Вашата медия, недвусмислено показва ангажимента ни за предотвратяване на подобни инциденти и осигуряване на сигурна среда на журналистите и зрителите по време на футболните двубои.

Грозно! Фенове на ЦСКА наритаха репортер
В готовност сме да окажем и пълно съдействие на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства около въпросния инцидент при необходимост. В същото време бихме искали да подчертаем, че не само Националният стадион "Васил Левски", но и редица други спортни съоръжения у нас, приемащи двубои от професионалния футбол, не предлагат необходимите условия за осигуряване на изцяло независим и безопасен подход на представителите на медиите към работните им зони преди, по време и след футболните срещи. Дългогодишен инфраструктурен проблем, който касае не само двубоите от вътрешното първенство, но и мачове от международния календар под егидата на УЕФА и ФИФА, в това число и на националния отбор на България.

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна
В тази връзка ПФК ЦСКА гарантира, че след завършване на реконструкцията, клубният ни стадион "Българска армия" ще предлага всички необходими условия за нормалната работа на представителите на медиите, съобразно най-високите международни стандарти за безопасност, сигурност и удобство", написаха от клуба от Борисовата градина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

  • 14 апр 2026 | 15:07
  • 2748
  • 6
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 10846
  • 43
Банато: Бутат ни надолу

Банато: Бутат ни надолу

  • 14 апр 2026 | 14:50
  • 884
  • 1
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 10922
  • 6
Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

  • 14 апр 2026 | 14:31
  • 5563
  • 0
Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

  • 14 апр 2026 | 14:30
  • 1300
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 10846
  • 43
Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

  • 14 апр 2026 | 16:53
  • 1458
  • 3
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 10922
  • 6
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 2502
  • 6
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 7872
  • 5