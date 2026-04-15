Без сериозни контузии в ЦСКА след дербито с Левски

Представителният тим на ЦСКА ще стартира утре активна подготовка за предстоящия първи полуфинал за Купата на България като гост на Лудогорец. Футболистите на Христо Янев получиха 2 почивни дни след двубоя срещу Левски (1:1), информира сайтът на "червените".

Играчите, които попаднаха в групата за дербито, нямат сериозни здравословни проблеми и ще продължат да се готвят за предстоящото важно изпитание. В дните до 20 април (понеделник), когато ще отпътува за Разград, тимът ни ще се готви едноразово на клубната база в Панчарево.



Срещата с Лудогорец е на 21 април (вторник) от 19:00 ч. на стaдион "Хювефарма арена".