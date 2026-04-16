Бойко Борисов: Обещал съм финал на европейски турнир на "Колежа" и ще го има

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети стадион „Българска армия“, за да се запознае отблизо със строежа на новото съоръжение. Той коментира случващото се със стадионите в Пловдив на Ботев и Локомотив, както и с останалите стадиони в страната.

„Държавата може да помогне – и на много места вече го е направила. Особено в Пловдив – със стадиона на Ботев и стадиона на Локомотив. Помогнахме в Разград, във Варна. Където е зависело от държавата, сме го направили – средствата са преведени. Надявам се работата да се ускори. В Пловдив се изгражда и стадионът на Марица. В Добрич направихме осветлението. На други места – тренировъчни площадки и писти. За тези десетина години постигнахме много.

Това е изцяло в полза на спорта. Така е в цяла Европа. В Германия държавата построи стадионите, а след това ги предостави на общините. Когато имаме нови стадиони, ще можем да приемаме големи първенства. Обещал съм финал на европейски турнир на стадион „Христо Ботев“.

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

На „Колежа“ се наложи да се поставят изкуствени слъца, вентилатори… Имаше индексация на цените и всичко поскъпна. Факт е обаче, че стадионът на Ботев е готов и вече се играят мачове“.

"Пловдив има много футболна публика, но стадионите не се пълнят достатъчно. Трябва повече хора да ходят на стадионите".