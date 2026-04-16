Чочев: Професията, която най-много ми харесва, е спортен директор

Играчът на Лудогорец Ивайло Чочев призна, че се е насочил към управленски пост във футбола след края на състезателната си кариера. В момента той е студент четвърти курс в НСА "Васил Левски" по специалност спортен мениджмънт.

Ето какво каза българският национал в предаването "Успехът не е само талант - той се изгражда" на учебното заведение:

"Ученето в НСА ми даде много знания в различни сфери извън футбола, както и доста увереност. Научих супер интересни нови неща, които ще ми бъдат от голяма полза в бъдеще. Качеството на обучение е много добро. Всеки, завършил тук, го вижда. Това ме радва, а и ме успокоява, защото от НСА излизат много добри кадри.

Обучението дава много. За да си успешен спортист, а не само футболист, трябва спортът да върви ръка за ръка с учението. Аз съм изключително горд, че съм в НСА. Искам да се развивам, защото след футбола желая да остана в спорта. Най-важното за мен е да продължа да се занимавам с футбол. От малък това е моя мечта и съм се насочил животът ми да премине в него. Виждам се като директор. Но може би в началото трябва да премина за малко и през треньорството. Но позицията, а и професията, която най-много ми харесва, е на спортен директор.

Програмата ми с Лудогорец, особено тази година, бе доста тежка. Играхме в евротурнирите, излязохме от същинската фаза. Отделно имам мачове за първенство, купа, национален отбор. Така че времето, което ми остава за приятели, е много малко. В свободното гледам да се отдам на семейството, защото те са най-големите губещи от отсъствието ми по пътувания и лагери. Но трябва и да уча".

Той посочи, че стриктно спазва диета и разкри какво избягва да яде.

"Имаме строг хранителен режим в клуба. Имаме и диетолог, който ни следи. Аз съм на вече такава футболна възраст, на която трябва да обръщам по-голямо внимание на храната. Гледам да спазвам максимално предписаната ми диета. Нещата, които диетологът най-вече ни казва да избягваме, са захар, сладки, тестени изделия, както и газирани напитки", посочи той.

Националът разкри и кой момент от кариерата си винаги ще помни:

"Имам доста интересни случки в кариерата. Една от тях, които на няма да забравя, е първият ми мач срещу Ювентус. Тогава в тунела срещнах всички онези големи шампиони, които бяха в състава. Това остава един от най-незабравимите мигове за мен".