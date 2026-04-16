Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бойко Борисов стъпва на новата "Армия"
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Чочев: Професията, която най-много ми харесва, е спортен директор

Чочев: Професията, която най-много ми харесва, е спортен директор

Играчът на Лудогорец Ивайло Чочев призна, че се е насочил към управленски пост във футбола след края на състезателната си кариера. В момента той е студент четвърти курс в НСА "Васил Левски" по специалност спортен мениджмънт.

Ето какво каза българският национал в предаването "Успехът не е само талант - той се изгражда" на учебното заведение:

"Ученето в НСА ми даде много знания в различни сфери извън футбола, както и доста увереност. Научих супер интересни нови неща, които ще ми бъдат от голяма полза в бъдеще. Качеството на обучение е много добро. Всеки, завършил тук, го вижда. Това ме радва, а и ме успокоява, защото от НСА излизат много добри кадри.

Обучението дава много. За да си успешен спортист, а не само футболист, трябва спортът да върви ръка за ръка с учението. Аз съм изключително горд, че съм в НСА. Искам да се развивам, защото след футбола желая да остана в спорта. Най-важното за мен е да продължа да се занимавам с футбол. От малък това е моя мечта и съм се насочил животът ми да премине в него. Виждам се като директор. Но може би в началото трябва да премина за малко и през треньорството. Но позицията, а и професията, която най-много ми харесва, е на спортен директор.

Програмата ми с Лудогорец, особено тази година, бе доста тежка. Играхме в евротурнирите, излязохме от същинската фаза. Отделно имам мачове за първенство, купа, национален отбор. Така че времето, което ми остава за приятели, е много малко. В свободното гледам да се отдам на семейството, защото те са най-големите губещи от отсъствието ми по пътувания и лагери. Но трябва и да уча".

Той посочи, че стриктно спазва диета и разкри какво избягва да яде.

"Имаме строг хранителен режим в клуба. Имаме и диетолог, който ни следи. Аз съм на вече такава футболна възраст, на която трябва да обръщам по-голямо внимание на храната. Гледам да спазвам максимално предписаната ми диета. Нещата, които диетологът най-вече ни казва да избягваме, са захар, сладки, тестени изделия, както и газирани напитки", посочи той.

Националът разкри и кой момент от кариерата си винаги ще помни:

"Имам доста интересни случки в кариерата. Една от тях, които на няма да забравя, е първият ми мач срещу Ювентус. Тогава в тунела срещнах всички онези големи шампиони, които бяха в състава. Това остава един от най-незабравимите мигове за мен".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

ФК Банско само с един отсъстващ за гостуването си в Ихтиман

  • 16 апр 2026 | 09:27
  • 303
  • 0
Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

  • 16 апр 2026 | 09:14
  • 778
  • 0
Ботев пожела двама от Берое

Ботев пожела двама от Берое

  • 16 апр 2026 | 09:07
  • 922
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

  • 16 апр 2026 | 09:00
  • 478
  • 2
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5107
  • 9
Диан Генчев: Заслужена победа

Диан Генчев: Заслужена победа

  • 16 апр 2026 | 08:03
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

  • 16 апр 2026 | 10:30
  • 8274
  • 39
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 117675
  • 602
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 57942
  • 70
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 3187
  • 6
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 4506
  • 8
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5107
  • 9