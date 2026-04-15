Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Отборите на Арда и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от последния редовен 30-и кръг на efbet Лига. Двубоят в Кърджали е с начален час 20:30 и ще бъде ръководен от главния съдия Венцислав Митрев.

Гостите от Разград трябва да поправят грешката си от миналия кръг - нулевото равенство срещу Черно море като домакин и да подгонят отново Левски в битката за шампионската титла. Към момента играчите на Пер-Матиас Хьогмо изостават на десет точки от “сините”, но могат да скъсят дистанцията до седем при победа днес.

Домакините от своя страна си осигури участие във втората четворка на плейофната фаза на шампионата, след като към момента е на седмо място с 41 точки - на пет от Локомотив (Пловдив), който към момента е на пета позиция и би играл плейоф за Европа към днешна дата.

Двата тима вече играха един път в рамките на сезона. В мач от 15-ия кръг на шампионата Арда победи с 3:2 в Разград и това бе втората загуба за “орлите”. Попаденията бяха дело на Ивелин Попов, Бирсент Карагарен и Андре Шиняшики, докато за “орлите” вкараха Ивайло Чочев и Емерсон Родригес.