Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

Футболистът на Арда Димитър Велковски, който вкара единственото попадение при днешната победа с 1:0 над Лудогорец, оябви след двубоя, че на 95% Левски е шампион.

“Анатолий Господинов заслужава наградата за играч на мача. Спаси три-четири положения. Вкарахме, а след това се държахме стабилно. Имаха ситуации, но заслужавахме победата днес.

Коригирахме на почивката някои пукнатини и се държахме второто полувреме доста добре.

Фокусът ни отива изцяло за Купата. Ако стигнем до финала, ще се борим, но първо трябва да се справим с Локомотив. Последните 10 мача загубихме само от Левски, който на 95% е шампион след днешния мач", каза Велковски, който е и национал на България.