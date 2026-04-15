Хьогмо: Когато изоставаме с толкова много точки, ще е трудно, но сега мислим за Купата

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след загубата на своя тим от Арда. “Орлите” отстъпиха с 0:1 в Кърджали и пропуснаха възможността да скъсят дистанцията до първия Левски.

“Беше тежък двубой. Първото полувреме имахме достатъчно положения, с които можехме дори да спечелим, но не успяхме да вкараме гол. Получихме гол при единственото положение, което те създадоха. След това техният вратар се представи добре. През второто полувреме не успяхме да създадем толкова положения.

Знаехме, че отборът на Арда ще се прибере и ще играе близо до тяхното наказателно поле. Опитахме се да ги поставим под напрежение, но не създадохме достатъчно положения.

Със сигурност разликата с Левски оказва влияние. Може би се повлияхме най-вече през второто полувреме, защото знаехме, че трябва да победим. Не се получи да се придържаме към плана. Истината е, че не успяхме да се справим добре. Фокусът ни е за Купата на България.

Знаем, че когато изоставаме с толкова много точки, ще е трудно, но сега мислим за Купата.

Не мисля, че това ще е проблем. Мотивацията ни за печелене на Купата е огромна. Ще влезем с всички сили в предстоящия отбор срещу ЦСКА”, заяви Хьогмо.