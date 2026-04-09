Хьогмо: Все още има 21 точки, за които да играем

  • 9 апр 2026 | 20:13
  • 2132
  • 5

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо беше разочарован след нулевото равенство с Черно море. Шампионите пропуснаха добра възможност да притиснат Левски и да се доближат до „сините“ на четири точки преди днешния мач на столичани с Арда.

„Играхме срещу много добре работещ и организиран отбор на терена. Липсваше ни качество, за да ги надиграем. Страдахме в това да влезем в ритъма на мача и да го контролираме. Винаги искаш да отбележим попадения. Знам, че играчите ми опитваха да вкарат гол, но понякога качеството липсва. Днес имахме няколко шанса, но качеството в завършващия удар липсваше. Днес беше доста завързан двубой. Понякога се нуждаеш и от малко късмет. Трябва да искаме повече от себе си в тези ситуации. Нуждаем се от най-силния ни състав. Имаме още седем двубоя до края на шампионата и всички са трудни. Имаме играчи, които се завръщат от наказания и контузии. Ние губим точки, други също губят точки. Има още 21 точки, за които трябва да се играе. Имаме шанс да спечелим всеки един мач, но трябва да сме по-добри от днес“.

Още от БГ Футбол

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 23847
  • 62
Агитката на "соколите" насърчи играчите

Агитката на "соколите" насърчи играчите

  • 9 апр 2026 | 15:19
  • 1134
  • 5
Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 15:13
  • 984
  • 1
Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

  • 9 апр 2026 | 15:10
  • 1745
  • 3
Балкан удари дубъла на Славия

Балкан удари дубъла на Славия

  • 9 апр 2026 | 14:17
  • 716
  • 0
ЦСКА срещу Левски: Дерби с награда 65" 4K телевизор!

ЦСКА срещу Левски: Дерби с награда 65" 4K телевизор!

  • 9 апр 2026 | 14:12
  • 5639
  • 5
Виж всички

Левски 0:0 Арда, червен картон за Лъчезар Котев

Левски 0:0 Арда, червен картон за Лъчезар Котев

  • 9 апр 2026 | 21:18
  • 69806
  • 141
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
  • 62974
  • 203
Победа за Везенков и компания в супершоуто с Апоел в София

Победа за Везенков и компания в супершоуто с Апоел в София

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 15638
  • 17
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
  • 5963
  • 1
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 23847
  • 62
Остава малко до началото на Лига Европа

Остава малко до началото на Лига Европа

  • 9 апр 2026 | 06:30
  • 4905
  • 0