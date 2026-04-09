Хьогмо: Все още има 21 точки, за които да играем

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо беше разочарован след нулевото равенство с Черно море. Шампионите пропуснаха добра възможност да притиснат Левски и да се доближат до „сините“ на четири точки преди днешния мач на столичани с Арда.

„Играхме срещу много добре работещ и организиран отбор на терена. Липсваше ни качество, за да ги надиграем. Страдахме в това да влезем в ритъма на мача и да го контролираме. Винаги искаш да отбележим попадения. Знам, че играчите ми опитваха да вкарат гол, но понякога качеството липсва. Днес имахме няколко шанса, но качеството в завършващия удар липсваше. Днес беше доста завързан двубой. Понякога се нуждаеш и от малко късмет. Трябва да искаме повече от себе си в тези ситуации. Нуждаем се от най-силния ни състав. Имаме още седем двубоя до края на шампионата и всички са трудни. Имаме играчи, които се завръщат от наказания и контузии. Ние губим точки, други също губят точки. Има още 21 точки, за които трябва да се играе. Имаме шанс да спечелим всеки един мач, но трябва да сме по-добри от днес“.