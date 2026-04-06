  3. Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Спортният директор на Рома Фредерик Масара увери, че наставникът на тима Джан Пиеро Гасперини ще остане на поста си и през следващия сезон, а преотстъпеният от Астън Вила голмайстор на „вълците“ Донийл Мален ще бъде привлечен за постоянно чрез опцията за закупуване в размер на 25 млн. евро.

Гасперини обсъди бъдещето си в Рома и проблемите на Италия
Гасперини обсъди бъдещето си в Рома и проблемите на Италия

Рома има опция за закупуване, а Мален се справя доста добре и показва невероятно въздействие в Серия "А". Така че се надяваме той да бъде централният нападател на Рома за още дълго време. Разбира се, съжаляваме за отпадането от Лига Европа, но въобще не сме си поставяли конкретни цели за този сезон. Стартирахме чисто нов проект с изключителен треньор, който върши страхотни неща, като сме доволни, че се борим за четвъртото място, и се надяваме да останем в тази надпревара до самия край. Да, гарантирано е, че Гасперини ще остане и за следващия сезон“, коментира Масара преди загубата с 2:5 от Интер.

Той също така беше попитан как в Италия могат да преодолее дълбоката криза в националния отбор след третото поредно пропуснато Световно първенство. „По време на критични моменти като тези, винаги се дават различни предложения. Ще кажа само, че през последните години футболът доста се промени. Така че, ако можем да разберем тези изменения и предприемем действия, ще можем да видим прогрес. Но ако не вземем предвид тези промени, след четири години отново ще си говорим за същите неща“, добави шефът на „джалоросите“.

