Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Джан Пиеро Гасперини призна, че Рома е претърпял истински удар по морала си при поражението с 2:5 от Интер, сривайки се през второто полувреме, но не е загубил надежда за четвъртото място. Още от самото начало стана ясно, че това ще бъде трудна вечер за „джалоросите“, след като допуснаха гол още в 60-ата секунда, дело на Лаутаро Мартинес. Те успяха да изравнят чрез Джанлука Манчини, който впоследствие напусна терена контузен, но се сринаха след далечен изстрел на Хакан Чалханоглу. Маркус Тюрам, отново Лаутаро Мартинес и Николо Барела оформиха крайния резултат. Неточният завършващ удар на Лоренцо Пелегрини върна един гол, но поражението с 2:5 е тежко, а отборът се разпадна след почивката.

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

„Не беше лесно да допуснем гол в първите секунди, но след това видях един добър Рома. Въпреки това, да се оттеглим на почивка с пасив в резултата беше истински удар по морала. Третият гол по-специално ни пречупи и от този момент нататък наистина страдахме“, заяви Гасперини пред DAZN Italia.

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Отборът на Рома имаше една от най-добрите защити в Серия А, но напоследък допуска много голове. Дали контузията на Манчини е допринесла за този колапс?

Симоне Индзаги се разграничи от Италия и призна: Годините в Интер бяха удовлетворяващи, но и стресиращи

„Без съмнение, Манчини е много важен играч за нас. Когато разполагаме с пълен състав, сме много по-конкурентоспособни, но в момента ни липсват доста играчи. Видях добър Рома през първото полувреме. Крайният резултат прави всичко да изглежда много по-зле, но трябва да признаем, че мачът приключи при третия гол и трябва да отдадем заслуженото на един много силен отбор на Интер.“

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

В състава на Рома се завърна Матиас Соуле за първи път от 15 февруари, но аржентинецът изглеждаше извън форма. Уесли, Ману Коне, Пауло Дибала, Артьом Довбик и Евън Фъргюсън все още бяха извън строя. Сега „джалоросите“ рискуват да изостанат още повече от Комо и дори от Ювентус в битката за топ четири. Гасперини беше попитан дали отборът изпитва трудности след изравнителния гол на Федерико Гати за 3:3 срещу Юве в последната минута.

„Не, това бяха различни мачове и представянията ни винаги бяха добри. Тази вечер сбъркахме през второто полувреме, определено имаше спад в морала. Можеш да загубиш от Интер на „Сан Сиро“, но не и с такъв резултат. Сега имаме две домакинства и се надяваме да постигнем добри резултати. Трудно е за нас, трудно е за Ювентус, за Комо и Аталанта – всички отбори, борещи се за едно място. В момента сме малко по-назад, но ще направим всичко възможно, за да наваксаме изоставането, това е сигурно“