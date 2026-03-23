  1. Sportal.bg
  2. Рома
  Гасперини не говори след успеха на Рома заради "загуба на глас", но медиите в Италия твърдят друго

Гасперини не говори след успеха на Рома заради "загуба на глас", но медиите в Италия твърдят друго

  • 23 март 2026 | 12:04
Рома спечели на "Олимпико" срещу Лече с 1:0 в мач от Серия А и прекъсна негативна серия без победа, но след последния съдийски сигнал треньорът на "вълците" Джан Пиеро Гасперини не успя да сподели впечатленията си от срещата пред медиите, тъй като е останал без глас. Поне това е официалната версия от римския клуб.

Според "Гадзета дело спорт" обаче причината за мълчанието на треньора е друга. Гасперини не е говорил поради натрупано напрежение заради слабите резултати и само частично изпълнените му трансферни изисквания. Според изданието наставникът на Рома е бил доста изнервен след края на мача в седмицата, в която "вълците" отпаднаха от Болоня в Лига Европа.

Вероятно напрежението от последните дни, съчетано с разговорите в петък след отпадането със собствениците Фридкин, старши съветника Клаудио Раниери и спортния директор Рики Масара, е дошло в повече на Гасперини, допълва "Гадзета". Факт е, че треньорът на Рома избра да не говори в края на една седмица, изпълнена с разочарования.

Иначе отборът на опитния специалист успя да си осигури трите точки благодарение на първия гол на Робиньо Ваз като играч на „джалоросите“. „Толкова много емоция и толкова много удовлетворение от този първи гол пред Южната трибуна“, каза младият французин пред репортерите.

„Искам да благодаря на феновете, че ни подкрепяха тази вечер“, добави той. „Също така, благодаря на Ермосо за центрирането, беше перфектно. Опитвам се да помогна на отбора и съм доволен от този първи гол. Надявам се да продължим така. Трябва да държим главите си високо дори в най-трудните моменти, за да станем по-силни", каза още бившият нападател на Марсилия.

Снимки: Imago

