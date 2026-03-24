Бъдещето на Гасперини в Рома е несигурно, но решението се отлага

Дългосрочното бъдеще на Джан Пиеро Гасперини като старши треньор на Рома не е гарантирано, но според информация на "Гадзета дело Спорт" Sport, бившият наставник на Аталанта ще изчака края на сезон 2025-26, преди да вземе каквото и да е важно решение за кариерата си. Според последни информации от Италия, през изминалите няколко седмици се е натрупало напрежение в средите на „джалоросите“. То се е засилило особено след отпадането на Рома от осминафиналите на Лига Европа от съперника в Серия А Болоня, който в момента е с 12 точки зад тях в класирането. Различни твърдения гласят, че е имало сериозна конфронтация между съсобственика Райън Фридкин, директора Фредерик Масара и съветника Клаудио Раниери след отпадането от европейските турнири в края на миналата седмица. Някои източници дори предполагат, че един измежду Масара, Раниери или треньора може да напусне клуба в края на сезона.

Рома може да изпусне турски национал без пари

На днешните си страници от "Гадзета дело Спорт"допълват, че сред висшето ръководство на Рома има противоречиви мнения за представянето през сезон 2025-26. От своя страна, Гасперини смята, че е свършил добра работа с наличните ресурси и предвид контузиите на ключови играчи като Пауло Дибала, Матиас Соуле, Артьом Довбик, Евън Фъргюсън и най-скорошната на Ману Коне.

Авторитетното италианско издание допълва, че Гасперини не е получил желаните от него попълнения нито през летния, нито през януарския трансферен прозорец и смята, че това само е усложнило работата му. Клубът обаче е на мнение, че е „предприел правилните стъпки“, за да постави треньора в позиция да завърши в топ четири на Серия А и да си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон, въпреки ограниченията на финансовия феърплей. Като пример се посочва привличането на Робиньо Ваз от Марсилия през януари. Той изглежда приличен талант и не лоша инвестиция за 20 милиона евро, но Гасперини е предпочитал по-доказан и утвърден вариант за централен нападател, който да помогне на клуба в отсъствието на Довбик и Фъргюсън.

