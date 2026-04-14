  Грозно! Фенове на ЦСКА наритаха репортер

  14 апр 2026 | 13:53
Спортният журналист от bTV Калоян Кюркчиев е бил нападнат от група привърженици на ЦСКА на Националния стадион преди вчерашното дерби с Левски. В опит да стигнат до медийните позиции, репортерите Кюркчиев и Андрей Романов са били пресрещнати от фенове на "червените", докато се качват по стълбите на блок 26, в сектор "А". Там Калоян е изблъскан, а след това и ритан неколкократно.

"Не мисля, че по някакъв начин съм го заслужил с отношение към ЦСКА като клуб, като колос, като име в българския футбол. Никога не съм имал каквито и да било проблеми с фенове - нито на Левски, нито на ЦСКА. Леко апатично вече приемаме освирквания, подхвърляния, псувни - на всякакъв тип основа. Или се правим, че не ни пука, или, че нищо не се е случило. С това сме свикнали. Но, когато опитвах да се кача до мястото, на което е медийната ложа, бях спрян от двама или трима фенове, които ми казаха, че няма да мога да се кача. Бях бутан. След това станахме петима на един. Освен опити за удари в рамото, бях ритнат 3-4 пъти в крака.

Нямах друг вариант, освен да се обърна, да си изляза, да видя пиара на ЦСКА Виктор Игнатов, който беше шокиран, и благодарение на него се качих, скрит едва ли не, през ВИП ложата. Не съм отишъл да викам за Левски или за ЦСКА. Няма да видите от моята страна никога проява на неуважение. Когато говорим за ЦСКА - последното голямо интервю на Джони Велинов, шапки долу за всичко, което е направил, беше пред мен. В последния ден преди "Армията" да бъде съборена. Един от най-върлите фенове на ЦСКА Карлос Насар е човек, за когото и вие дори шеговито казвате, че постоянно отразявам. Не казвам, че съм пребит. Срамът е по-голям. Възпитанието ти, първо, не позволява да направиш каквото и да е. Срамът остава...", заяви Калоян Кюркчиев.

