Апелативният съд в Мароко окончателно осъди сенегалски фенове заради безредиците от финала за Купата на африканските нации

Апелативният съд в Мароко потвърди присъдата на 18 сенегалски фенове, осъдени на затвор заради участие в безредиците по време на финала за Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал, съобщава AFP.

Феновете бяха арестувани на 18 януари и обвинени в проява на насилие срещу служители на реда, повреждане на спортна инфраструктура и хвърляне на различни предмети. В първия етап на процеса девет сенегалци бяха осъдени на една година затвор и глоба от 5000 марокански дирхама (приблизително 460 евро), шестима фенове на шест месеца затвор и глоба от 2000 дирхама (184 евро), а други трима - на три месеца затвор и глоба от 1000 дирхама (92 евро). На 13 април подсъдимите обжалваха решението на съда, но то беше потвърдено.

Присъдата ще влоши и без това силно напрегнатите отношения между двете държави. На 18 март Африканската футболна конфедерация обяви тима на Мароко за шампион след служебна победа с 3:0 над Сенегал.

Мароканците, които бяха домакини на последното издание на Купата на африканските нациите, отстъпиха с 0:1 след продължение във финалната среща, която се проведе в Рабат на 18 януари. В края на редовното време, при резултат 0:0, Мароко получи правото да изпълни дузпа. Недоволни от това решение гостите от Сенегал напуснаха терена за около 15 минути, преди мачът все пак да продължи.

Сенегалската футболна федерация подаде жалба в Спортния арбитражен съд в Лозана срещу решението да им бъде отнета служебно титлата.