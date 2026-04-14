Евра към феновете на Барса: Време е да се събудите, вече не сте крале

  • 14 апр 2026 | 16:02
Бившият защитник на Манчестър Юнайтед и френския национален отбор Патрис Евра смята, че Барселона не може да отстрани Атлетико Мадрид на четвъртфиналите в Шампионската лига. Столичани победиха с 2:0 на "Камп Ноу" преди седмица и имат сериозен аванс преди реванша тази вечер.

"Време е всички фенове на Барселона да се събудят и да се изправят пред фактите. Навсякъде виждам снимки с надписи "завръщане", но трябва да покажем смирение и да ги свалим. Това не е Барса от 2015 година. Този състав вече не съществува. В Шампионската лига каталунците е по-вероятно да получат още един червен картон, отколкото да спечелят. Това се превърна в нещо като техен навик напоследък. Имам пълно доверие в треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне и футболистите му. Те са добре подготвени", заяви Евра, цитиран от вестник „Спорт“.

Французинът призова публиката на Барселона да замълчи и да запази спокойствие. "Вече не сте крале. Обичам този спорт, но още повече държа на истината", добави още той.

Още от Футбол свят

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

  • 14 апр 2026 | 15:20
  • 423
  • 0
Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

  • 14 апр 2026 | 15:02
  • 1282
  • 0
Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

  • 14 апр 2026 | 14:48
  • 629
  • 0
Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

  • 14 апр 2026 | 14:42
  • 2886
  • 3
УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

  • 14 апр 2026 | 13:55
  • 9700
  • 15
Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

  • 14 апр 2026 | 13:53
  • 738
  • 0
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 10804
  • 43
Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

  • 14 апр 2026 | 16:53
  • 1427
  • 3
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 10879
  • 6
ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

  • 14 апр 2026 | 16:31
  • 3485
  • 11
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 2484
  • 6
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 7863
  • 5