Евра към феновете на Барса: Време е да се събудите, вече не сте крале

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед и френския национален отбор Патрис Евра смята, че Барселона не може да отстрани Атлетико Мадрид на четвъртфиналите в Шампионската лига. Столичани победиха с 2:0 на "Камп Ноу" преди седмица и имат сериозен аванс преди реванша тази вечер.

"Време е всички фенове на Барселона да се събудят и да се изправят пред фактите. Навсякъде виждам снимки с надписи "завръщане", но трябва да покажем смирение и да ги свалим. Това не е Барса от 2015 година. Този състав вече не съществува. В Шампионската лига каталунците е по-вероятно да получат още един червен картон, отколкото да спечелят. Това се превърна в нещо като техен навик напоследък. Имам пълно доверие в треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне и футболистите му. Те са добре подготвени", заяви Евра, цитиран от вестник „Спорт“.

🗣️ "Listen, the Barcelona fans need to wake up and smell the coffee. I see all these 'Remontada' profile pictures everywhere on social media listen, it's time to be humble and take those down. This is not the Barcelona of 2015; that team is gone.

Французинът призова публиката на Барселона да замълчи и да запази спокойствие. "Вече не сте крале. Обичам този спорт, но още повече държа на истината", добави още той.

