Коке се надява на мач за историята срещу Барселона

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке се надява отборът да изиграе мач за историята и да отстрани Барселона на разпродадения стадион „Метрополитано“ във вторник в мача-реванш от четвъртфинала в Шампионската лига, целяйки да си осигури първи полуфинал в турнира от девет години.

След победата с 2:0 в първия мач на „Камп Ноу“, капитанът на Атлетико Коке, възпитаник на академията, който игра във финалите на Шампионската лига през 2014 и 2016 г., и двата от които стигнаха до там след победа над Барса на осминафиналите, призна важността на седмицата.

„Очевидно това може да е мач за нашите учебници по история“, каза Коке на пресконференция.

„Да стигнем отново до полуфиналите след толкова години би било невероятно, а все още не мислим за финала за Купата на Испания срещу Сосиедад. Трябва да играем този мач, сякаш е финал.“

33-годишният Коке си припомни гола си от 2014 г., с който елиминира Барселона.

„Гледал съм го няколко пъти“, каза той. „Когато се случват подобни мачове, черпиш от тези спомени, за да се заредиш.“

„Съвсем естествено е да се чувстваме обнадеждени. Уважаваме противника, но сме решени да спечелим мача“, каза Коке.

