Флик: Вярваме в победата

Треньорът на Барселона Ханзи Флик изрази увереност, че тимът му има всички шансове да спечели реванша с Атлетико Мадрид от 1/4-финалите в Шампионската лига и да обърне нещата в своя полза. Каталунците загубиха първия мач на "Камп Ноу" с 0:2 и сега им трябва успех с три гола разлика.

„Това не е финал, но искам да спечеля, бих искал да спечеля и това е, което искам да направя. Вярваме в това и сме 100% концентрирани. Привържениците знаят какво е необходимо. Вярвам в моя отбор и в това, че можем да го направим възможно. Възможно е, защо не? Атлетико е силен, но ние се нуждаем от здрава защита. Трябва да сме силни и в атака, но ако погледнете последните мачове, ще видите, че това ще бъде различен двубой“.

След това той похвали звездата на тима Ламин Ямал: „Той се представя много добре, много съм щастлив. Казах му, че в момента е най-добрият в света. Трябва да му дадем възможност да пробива. Казвал съм и преди, че трябва да играем като отбор, като едно цяло. Не се тревожа за отделни играчи. Наскоро казах, че мачовете се решават от импулса и се надявам утре той да бъде на наша страна“, допълни германецът.

"Това, което искам да видя, е връзката между отбора и феновете. Съперниците уважават нашите представяния през последните години и това може да окаже влияние върху нашия тим. Всеки човек и всяко положително нещо са важни. Имам усещането, че всичко е наред. Имаме качество, в мачовете срещу Атлетико често сме били по-добрият отбор“ каза още специалистът.

След това той коментира и какви са тактическите прийоми, на които ще заложи.

„Мачът е 90 минути или повече, ако стигнем до повече от 90, ще бъде добре. Много е важно да се упражнява преса. Ако не го правиш, те могат да тичат и са труден за защита отбор. Става въпрос за връзката между играчите, а също и за това, че тези мачове се решават от импулса – червен картон, грешка... Надявам се тези неща да бъдат в наша полза“, смята германският специалист.

Той не се притеснява от задължението тимът му да вкара много голове.

„Това е нашият стил, искам да играем футбол. Можем да се защитаваме по-добре, но това зависи от целия отбор, не само от последната линия. Трябва да се защитаваме като едно цяло, без топка трябва да правим пространствата по-малки, да сме компактни. Не зависи само от последната линия. Има ситуации, в които се справяме много добре и сме способни да вкарваме голове“, завърши Флик.

Снимки: Gettyimages