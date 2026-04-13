  Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Диего Симеоне: Ще играем така, че да продължим напред

Диего Симеоне: Ще играем така, че да продължим напред

В навечерието на реванша срещу Барселона в Шампионската лига наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне демонстрира увереност. Столичани спечелиха първата среща от четвъртфиналите с 2:0 като гости и са фаворити за продължаване напред.

“Убедени сме в това, от което се нуждаем и какво ще търсим на терена. Нашата цел е да продължим напред и ще играем така, че това да се случи”, обясни Чоло.

Относно подхода към подобни двубои, аржентинският специалист коментира: „Ще подходим така, както винаги сме се играли срещу Барса. Знаем, че са много добър съперник, но също така сме наясно с нашата цел, а тя е да се класираме.

За фактора „домакинство“ треньорът беше лаконичен: „Всичко, което си представяме предварително, може да се окаже просто въображение. Когато мачът започне, всичко, което сме мислили, може да остане на заден план. В последния двубой те излязоха с по-изнесена напред линия. Така че ни трябват вяра и сигурност в това, което искаме, а то е да продължим.“

Симеоне отказа да коментира съдийството, което често е основна тема за анализ: „Мисля за отбора, не мисля за реферите. Те вече са подложени на изключително напрежение, не мисля за тях.“

На въпрос какво му се върти в главата, той отговори с усмивка: „Утре, преди загрявката, ще ми хрумне нещо.“

Симеоне отказа да разкрие дали Ян Облак ще се завърне на вратата.

Сексистките коментари за треньорката на мъжкия тим ядосаха Унион

