УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

От УЕФА обявиха, че не са уважили жалбата на Барселона за подмината дузпа срещу Атлетико Мадрид при домакинската загуба на каталунците с 0:2 в ¼-финалите на Шампионската лига.
Барселона официално подаде жалба за неотсъдената дузпа срещу Атлетико и поиска достъп до записите
Оттам имаха претенции, че главният съдия Ищван Ковач не е посочил бялата точка в 54-тата минута на мача, въпреки че съперниковият играч Марк Пубий си спря топката с ръка в собственото си наказателно поле при подновяване на играта. От ВАР също не се намесиха, като от евроцентралата са решили, че съдиите са процедирали правилно при тази ситуация.
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона
„След първия четвъртфинален мач от Шампионската лига, изигран на 8 април 2026 г. между Барселона и Атлетико Мадрид, Барселона изпрати жалба относно съдийско решение. На 13 април 2026 г. Контролният орган на УЕФА по етика и дисциплинарни мерки реши, че жалбата е недопустима“, се казва в краткото съобщение.
