УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

От УЕФА обявиха, че не са уважили жалбата на Барселона за подмината дузпа срещу Атлетико Мадрид при домакинската загуба на каталунците с 0:2 в ¼-финалите на Шампионската лига.

Оттам имаха претенции, че главният съдия Ищван Ковач не е посочил бялата точка в 54-тата минута на мача, въпреки че съперниковият играч Марк Пубий си спря топката с ръка в собственото си наказателно поле при подновяване на играта. От ВАР също не се намесиха, като от евроцентралата са решили, че съдиите са процедирали правилно при тази ситуация.

„След първия четвъртфинален мач от Шампионската лига, изигран на 8 април 2026 г. между Барселона и Атлетико Мадрид, Барселона изпрати жалба относно съдийско решение. На 13 април 2026 г. Контролният орган на УЕФА по етика и дисциплинарни мерки реши, че жалбата е недопустима“, се казва в краткото съобщение.

🚨 UEFA statement announce Barcelona complaint against referee following game vs Atlético last week is “inadmissible”.



“Following Champions League quarter-final first leg played on Wednesday 8 April 2026 between FC Barcelona and Atlético de Madrid, Barcelona filed a protest… pic.twitter.com/mIqHGZkMZP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

