Ямал: Няма проблем аз да поема отговорността в реванша с Атлетико

  • 13 апр 2026 | 22:03
Звездата на Барселона Ламин Ямал заяви, че очаква с нетърпение реванша с Атлетико Мадрид от 1/4-финалите на Шампионската лига. Каталунците загубиха с 0:2 у дома и сега ще трябва да правят грандиозен обрат. Повечето погледи са насочени именно към Ямал, но той не се притеснява от голямата отговорност, която е на плещите му.

„Мисля, че сме млад отбор, всички сме „кулес“, големи „кулес“, и сме го доказвали много пъти. Трябва да направим това, което правим през целия сезон – да се борим за тази емблема. Имаме огромно желание да бъдем на полуфинал и ще дадем всичко от себе си“, заяви той.

Нападателят на каталунците не се страхува от напрежението.

„За щастие, играя в Барса и тук има играчи с много качества, ветерани от световна класа, които го доказват всяка година. Не мисля, че всичко зависи само от мен, но дори и да беше така, нямаше да имам нищо против. Имаме много играчи, които могат сами да решат мача, и затова вярвам в отбора“, добави той.

Решаващият сблъсък срещу Атлетико идва в идеален момент за него.

„Чувствам се много добре, с голямо нетърпение очаквам утрешния мач, мотивиран съм и се надявам да успея да направя разликата“, каза юношата на Барса, който си позволи да се пошегува с треньора на съперника. „Да видим дали Чоло ще ми направи услуга и ще ме остави един на един с някой играч, надявам се да го направи“, отбеляза той.

„Изпълнен съм с огромно желание. Винаги съм казвал, че в началото на сезона нивото ми беше поставяно под въпрос заради пубалгията и ми харесва, че идват такива моменти, защото тогава се проявяват истинските играчи. Нямам търпение да дойде утрешният ден“, завърши Ямал.

Снимки: Gettyimages

