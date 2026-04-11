Кроос: Реал Мадрид е най-опасният отбор в света, когато двубоите се превърнат в офанзивен хаос

Легендата на Реал Мадрид Тони Кроос сподели своето виждане за изминалия сблъсък от Шампионската лига между “белите” и друг от бившите му клубове - Байерн (Мюнхен). Във вторник баварците спечелиха с 2:1 като гости в първия четвъртфинал, а реваншът в Германия е в сряда. Тони коментира мача в подкаста си „Einfach mal luppen“, който води заедно с брат си Феликс.

Ето какви заяви световният шампион по редица теми:

За изминалия двубой на “Бернабеу”

Не бях изненадан от случилото се в мача, въпреки че Байерн се представи отлично. Това, което се случи след като поведоха с 2:0, беше най-впечатляващият аспект от ментална гледна точка. През последните години Байерн показва добри игри срещу Реал Мадрид, но в реваншите често не успява да поддържа нивото си или да си осигури класиране, като бива повлиян от малки детайли.

Психическият фактор

Нека обясня. Преднината от 2:0 трябваше да послужи за психическото затваряне на мача и премахването на всякакви съмнения относно резултата, но това, което ме изненада, беше, че Байерн започна да се прибира и да се защитава с по-малка интензивност. В този момент Байерн имаше пълен контрол над мача и очаквах да продължи да доминира или дори да увеличи разликата. Мислех, че ще запази контрола чрез владение на топката или ще добави трети, четвърти и може би дори пети гол, но се случи точно обратното.

Голът на Мбапе

Грешката, допусната от Упамекано срещу Винисиус, беше повратна точка в срещата. След това Реал Мадрид показа своя характер и създаде няколко опасни положения между 60-ата и 75-ата минута, въпреки че губеше с 0:2.

ДНК-то на Реал

Според мен Реал Мадрид е най-опасният отбор в света, когато двубоите се превърнат в офанзивен хаос и атаки в двете посоки; това е стил, който те обожават. Това е причината Реал Мадрид да бъде близо до изравняването. Мачът можеше да завърши 3:3, но приключи 1:2. От моя гледна точка, Байерн трябваше да успее да управлява мача по-добре, било то като запази преднината си от два гола, или като се възползва от пространствата, за да отбележи за 3:1 или 4:1.“