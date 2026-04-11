Арсенал готов да се раздели с петима през лятото

Арсенал е все по-близо до първа титла в Премиър лийг от над 20 години, но независимо от крайния изход на сезона, в клуба се очертава лято, изпълнено с промени. Мениджърът Микел Артета е поискал гаранции, че ще продължи да получава сериозна подкрепа от ръководството, докато текат преговорите за удължаване на договора му. Испанският специалист и лидерите в Премиър лийг се готвят за поредното силно лято на трансферния пазар, но този път ще се наблегне повече на изходящите трансфери.

Според BBC Sport разговорите между Артета и клубната йерархия за нов договор вече са започнали. Настоящият контракт на мениджъра, който му носи по 10 милиона паунда на сезон и беше подписан през 2024 г., изтича след по-малко от 12 месеца. Въпреки че преговорите се развиват в „положителна посока“, се отбелязва, че Артета търси уверение, че клубът ще продължи да го подкрепя със същите финансови мащаби, на които се радваше през последните години. Други аспекти на преговорите, като например новата заплата на Артета, също ще трябва да бъдат уточнени през следващите месеци.

Успоредно с това клубът се фокусира и върху предстоящия летен трансферен прозорец. През последните години Артета получи значителна финансова подкрепа, за да изгради състав, способен да се бори за големи трофеи. След като през миналото лято бяха похарчени над 250 милиона паунда за нови футболисти, сега се очакват сериозни изходящи трансфери, както петима играчи са пред раздяла с клуба.

Клубът е готов да изслуша оферти за юношите си Майлс Люис-Скели и Итън Нуанери, въпреки че и двамата подписаха нови дългосрочни договори миналата година. Люис-Скели загуби позиции в отбора през този сезон, докато Нуанери беше изпратен под наем в Марсилия през януари. Всякакви приходи от продажбата на двамата играчи ще се считат за „чиста печалба“ от счетоводна гледна точка.

Някои от основните играчи също са поставени в трансферния списък, включително Габриел Мартинели. Бразилецът е отбелязал само един гол в Премиър лийг този сезон, а Арсенал проявява сериозен интерес към Морган Роджърс от Астън Вила. Габриел Жезус е друг футболист, който може да бъде продаден, заедно с Бен Уайт. Очаква се и двамата да донесат значителни трансферни суми в касата на клуба.

Междувременно Арсенал се очаква да бъде активен и при входящите трансфери. Клубът търси подсилване на позицията краен защитник, както и на други постове. Отблизо е следен Тино Ливраменто, като същевременно има интерес и към двама от неговите съотборници в Нюкасъл – Сандро Тонали и Антъни Гордън.

