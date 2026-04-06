  3. Трима от контузените в Арсенал подновиха тренировки, но проблемите за Артета остават

  • 6 апр 2026 | 16:32
Водачът в английската Висша лига по футбол Арсенал ще бъде подсилен от полузащитника Деклан Райс и нападателя Леандро Тросар за сблъсъка със Спортинг (Лисабон) в четвъртфиналите на Шампионската лига, но крилото Букайо Сака все още не е подновил тренировки, съобщава „Скай Спортс“. Освен Райс и Тросар, централният защитник Габриел Магаляеш, също участваше в тренировката на „артилеристите“ тази сутрин. Двамата получиха травми по време на международната пауза в края на март, докато Габриел се контузи при отпадането от Саутхамптън с 1:2 в четвъртфиналната фаза за Купата на Футболната асоциация.

Новините за мениджъра Микел Артета обаче не са само добри, защото Букайо Сака не взе участие в днешната тренировка и все още се бори с проблем. Юриен Тимбер, Микел Мерино и Еберечи Езе също не са налице за първия двубой срещу португалския шампион.

Гостуването на Арсенал в Лисабон е утре от 22:00 часа българско време, а по-късно днес Артета ще проведе пресконференция.

Снимки: Gettyimages

Напрежение в Севиля: маскирани фенове заляха отбора с обиди и смъртни заплахи, наложи се намеса на полицията

