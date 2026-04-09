Една от звездите на Арсенал поднови изненадващо тренировки

Полузащитникът Еберечи Езе поднови тренировки с Арсенал преди домакинството срещу Борнемут в английската Висша лига по футбол в събота, съобщава „Скай Спортс“. 27-годишният англичанин пропусна последните три двубоя на „артилеристите“ заради контузия в прасеца. През това време тимът му загуби финала за Купата на лигата от Манчестър Сити с 0:2 и беше елиминиран от Купата на Футболната асоциация от Саутхямптън с 1:2.

Езе ще пропусне минимум месец

Плеймейкърът се оттегли и от лагера на националния отбор на Англия в края на март и днес за пръв път тренира с Арсенал от над три седмици. Капитанът Мартин Йодегор, нападателят Букайо Сака, както и защитниците Рикардо Калафиори и Юриен Тимбер, пропуснаха днешната тренировка заради различни травми. Арсенал е лидер в класирането на английския елит със 70 точки и с успех срещу Борнемут би увеличил преднината си на 12 точки пред втория Манчестър Сити, който в неделя гостува на Челси.

Снимки: Imago