  • 10 апр 2026 | 16:47
  • 557
  • 0
Артета: Нямаме време да обсъждаме нов договор, има много други неща, които трябва да направим

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не пожела да коментира информациите, че преговорите между него и клуба за нов договор напредват. Настоящият контракт на испанеца изтича след края на следващия сезон.

"Няма новини по този въпрос. Нямаме време да го обсъждаме сега. Пълният фокус е върху това, което трябва да направим оттук до края на сезона. Напълно съм отдаден на работата си тук. Наистина съм щастлив и се чувствам добре. Семейството ми е добре. Все още имам толкова много амбиции и неща за вършене в този клуб. Засега сме на добро място".

„Колкото повече се приближаваме, толкова по-ясно става значението на всеки мач. Утре е голям ден за нас. Знаем значението на всеки двубой, възможността, която имаме, особено когато играем у дома. Не става въпрос за това да сме на стадиона, а реално да повлияем на играта с атмосферата. Който и да отиде на стадиона утре, бих го помолил да отиде с тази енергия и отдаденост, защото отборът ще реагира прекрасно на това.

Удивително е това, което прави Ираола заедно със самия клуб. Постоянството, което показват, въпреки продадените играчи. Серията, която правят, е невероятна, като се има предвид колко трудна е тази лига", добави испанецът по отношение на утрешния двубой с Борнемут.

Една от звездите на Арсенал поднови изненадващо тренировки
Артета разкри, че Еберечи Езе е готов за утрешния сблъсък, но отказа да даде повече информация за Мартин Йодегор, Букайо Сака, Пиеро Инкапие, Рикардо Калафиори и Юриен Тимбер, които пропуснаха вчерашната тренировка на отбора. Запитан дали някои от тях ще се могат да играят утре, испанецът заяви лаконично: "Не знам. Може би някои от тях".

Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

  • 10 апр 2026 | 15:18
  • 876
  • 0
Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Вече 40 години без български рефер на Мондиал

  • 10 апр 2026 | 15:10
  • 2642
  • 7
Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

  • 10 апр 2026 | 14:59
  • 4496
  • 17
Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

  • 10 апр 2026 | 14:49
  • 2021
  • 0
Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

  • 10 апр 2026 | 14:35
  • 1558
  • 0
Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

  • 10 апр 2026 | 14:21
  • 645
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 13965
  • 26
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 95
  • 0
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 24810
  • 29
11-те на Славия и Септември

11-те на Славия и Септември

  • 10 апр 2026 | 17:08
  • 2003
  • 0
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 26656
  • 24
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 42108
  • 178