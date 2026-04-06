Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ръководството на Арсенал все още не е изчерпало лимита на доверие към мениджъра си Микел Артета въпреки загубата с 2:1 от Саутхемптън на 1/4-финалите за ФА Къп и загубата с 2:0 от Манчестър Сити на финала за Купата на лигата, според The Touchline.
Шефовете на „артилеристите“ смятат загубата от отбора от Чемпиъншип за крещяща, но не я виждат като причина за незабавното уволнение на испанския мениджър. Бордът смята Артета за подходящия треньор за дългосрочното развитие на проекта.
Въпреки това, бъдещето на мениджъра в Арсенал ще зависи от резултатите от текущия сезон. В момента лондончани са начело в таблицата на Висшата лига и остават в Шампионската лига. Ръководството на лондонския клуб се надява, че Арсенал може да спечели поне един от тези трофеи.