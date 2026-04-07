Съставите на Спортинг (Лисабон) и Арсенал: Артета със седем промени

Спортинг (Лисабон) и Арсенал излизат в един от първите два мача от 1/4-финалите в тазгодишното издание на Шампионската лига.

Двубоят стартира в 22:00 часа българско време, а по същото време се играе и супердербито от тази фаза на надпреварата между Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен). И двете срещи може да следите в реално време на Sportal.bg.

През уикенда Спортинг (Лисабон) поднови клубните битки след паузата за националните отбори с много трудна и резултатна победа срещу Санта Клара с 4:2 в мач от Лига Португал.

Вечерта е особено специална за вратаря на "артилеристите" Габриел Магаляеш, който играе мач номер 250 за английския гранд. Иначе Микел Артета направи няколко промени спрямо фиаското от 1/4-финалите в ФА Къп през уикенда, когато Арсенал отпадна след 1:2 като гост. Под рамката на вратата се завърна Давид Рая, който стартира вместо Кепа Арисабалага. Напред пък специалистът днес реши да започне с Уилям Салиба, Рикардо Калафиори, Мартин Субименди, Деклан Райс, Нони Мадуеке, Виктор Гьокереш, Леандро Тросар които за първия съдийски сигнал се появиха на местата на Майлс Люис-Скели, Майлс Люис-Скели, Кристиан Ньоргор, Макс Дауман, Кай Хавертц, Гарбеил Мартинели, Габриел Жезус.

🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



🧤 Raya starts in goal

🧱 Gabriel makes 250th appearance

⚡️ Trossard out wide



Let’s do this, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) April 7, 2026

🔵 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔘



🆚 Sporting CP

🕗 8pm (UK)

🏆 Champions League

🏟️ Estádio José Alvalade pic.twitter.com/iydojAE7Id — Arsenal (@Arsenal) April 7, 2026

СПОРТИНГ (ЛИСАБОН) - АРСЕНАЛ



Шампионска лига, 1/4-финал, Първи мач



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Спортинг (Лисабон): 1. Руи Силва, 22. Иван Фреснеда, 26. Усман Диоманде, 25. Гонсало Инасио, 20. Максимилиано Араухо, 52. Жоао Симоеш, 5. Хидемаса Морита, 10. Жени Катамо, 17. Тринкао, 8. Педро Гонсалвеш, 97. Луис Суарес

Старши треньор: Руи Боржеш



Арсенал: 1. Давид Рая, 4. Бен Уайт, 2. Уилям Салиба, 6. Габриел Магаляеш, 33. Рикардо Калафиори, 8. Мартин ЙодегорМартин Йодегор, 36. Мартин Субименди, 41. Деклан Райс, 20. Нони Мадуеке, 14. Виктор Гьокереш, 19. Леандро Тросар

Мениджър: Микел Артета



НАЧАЛО: 7 април 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Жозе Алвеладе", Лисабон (Португалия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Даниел Зийберт (Германия)