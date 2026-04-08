Победата на Арсенал даде пета квота за ШЛ на английските отбори и за следващия сезон

Пет английски клуба ще играят в Шампионската лига и през сезон сезон 2026/27. Това стана факт след победата на Арсенал с 1:0 над Спортинг (Лисабон) в първия мач от 1/4-финалите в “турнира на богатите” вчера вечерта.

С разширяването на финалите на Шампионската лига до 36 отбора, две допълнителни места ще бъдат присъдени на отбори от държави, чиито клубове са натрупали най-много точки от коефициента на УЕФА.

Германия и Испания ще се борят за другото допълнително място. При успех на Реал Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в друг от 1/4-финалните сблъсъци, квотата ще отиде за някой от представителите на Ла Лига. Баварците обаче бяха тези, които спечелиха първата битка с 2:1 и всичко предстои да се реши на реванша в Мюнхен следващата седмица.

