Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Лаутаро Мартинес с нова контузия

Лаутаро Мартинес с нова контузия

  • 11 апр 2026 | 04:06
  • 110
  • 0
Нападателят на Интер Лаутаро Мартинес отново е контузен. Аржентинецът е получил „мускулно разтежение на солеусния мускул на левия крак“. Според информации в Италия, той ще бъде извън терените за около две седмици.

Голмайсторът на „нерадзурите“ се завърна в игра в неделя след повече от месец отсъствие, като отбеляза два гола при победата с 5:2 над Рома, но сега отново ще трябва да почива принудително. От клуба излязоха с официално съобщение в петък: „Лаутаро Мартинес премина клинични и инструментални прегледи днес в института „Хуманитас“ в Роцано“. Тестовете показаха леко мускулно разтежение на солеусния мускул на левия му крак. Състоянието на аржентинския нападател ще бъде преоценено в следващите дни“, обявиха от Интер.

Притеснителното е, че по време на предишното му отсъствие поради друг мускулен проблем, „нерадзурите“ спечелиха само два от седем мача, като записаха три равенства и две загуби.

В момента Интер е лидер в класирането на Серия А със седем точки преднина пред втория Наполи, седем кръга преди края на сезона. Следващият мач на тима е в неделя, 12 април, като гост на водения от Сеск Фабрегас отбор на Комо. Лаутаро е настоящият голмайстор на Серия А с 16 попадения в 26 мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

