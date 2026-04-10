Край на сагата: Нико Шлотербек се обвърза за дълго с Борусия (Дортмунд)

Борусия (Дортмунд) официално поднови договора на германския национал Нико Шлотербек. 26-годишният централен защитник подписа новия си контракт в петък, обвързвайки се с клуба дългосрочно до 2031 г.

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️



Alle Infos:

▶️ https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/xGn4uA0Yoc — Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2026

Преговорите за новия контракт с германския национал се превърнаха в истинска сага, като се точеха месеци наред. Интерес към Шлотербек не липсваше, включително и от грандове като Барселона, Реал Мадрид, Ливърпул и Байерн (Мюнхен), но в крайна сметка той реши да остане в Дортмунд.

Шлотербек с новия си договор ще получава доста по-висока заплата и ще е един от най-добре платените футболисти във вестфалския клуб.

Schlotterbeck: „Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist.“ 🗯️ pic.twitter.com/XRXZJtJnl7 — Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2026

Той се присъедини към Дортмунд от Фрайбург през 2022 г. и оттогава е изиграл 155 официални мача за „жълто-черните“. В тях централният защитник е отбелязал 10 гола и е направил 18 асистенции. За националния отбор на Германия Шлотербек има 25 мача след дебюта си през 2022 г.

Ларс Рикен, изпълнителен директор по спортните въпроси, подчерта: „Постигнахме целта си – да имаме яснота до средата на април. Това беше важно за мен. Нико Шлотербек е лидер в Борусия и в националния отбор. Радваме се, че след последната си тежка контузия той толкова бързо възвърна топ нивото си. Това показва силата на волята и класата му. Абсолютно сме убедени, че Нико може да продължи да се развива в Борусия (Дортмунд) и да стане незаменим за нашия клуб. Да му предадем това усещане беше много важно за нас по време на разговорите, които бяха белязани от взаимно уважение и доверие.“

Wir freuen uns auch, Nico! 💛



Самият Нико Шлотербек сподели: „Изключително се радвам, че удължих договора си с Борусия. Съзнателно си дадох време, защото това е важно решение за мен. През цялото време водихме добри разговори, но въпреки това за мен това не беше процес, който приключи за седмица или две. Ръководителите ми представиха добър план и аз знам какво имам в лицето на този клуб. Моята цел е да печеля титли заедно с Борусия (Дортмунд). Тук съм за това“.