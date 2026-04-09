Ковач: Математически всичко все още е възможно

  • 9 апр 2026 | 19:20
Въпреки че Борусия Дортмунд заема комфортно второто място в класирането на Бундеслигата, треньорът на тима Нико Ковач заяви, че няма намерение да прави експерименти със състава, предаде ДПА. "Математически все още всичко е възможно. Разбира се, ние имаме сериозно предимство. Но искаме да продължим да побеждаваме. Искам да играя с футболистите, които заслужават", каза Ковач на пресконференцията си в четвъртък.

В Леверкузен тръгват с мисъл за победа за гостуването на Борусия Дортмунд

Преди домакинския мач с Байер Леверкузен в събота тимът от Дортмунд има 11 точки аванс пред третия РБ Лайпциг. "Може да завършим с три или четири мача, в които нямаме нужда от победи, защото вече сме си осигурили втората позиция. Но дори и тогава, познавам се добре, представянето ни ще бъде важно", добави той. В последния двубой между двата тима Байер Леверкузен спечели с 1:0 в осминафиналите за Купата на Германия и елиминира Борусия. "Мачът за Купата е зад нас. Тогава играхме добре, но загубихме заради нещастни обстоятелства", категоричен е Нико Ковач. 

Снимки: Gettyimages

