Нико Ковач оптимист за новия договор на Шлотербек

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач остава уверен, че германският защитник Нико Шлотербек ще поднови договора си.

Шлотербек има договор с клуба от Дортмунд до 2027 година и ако реши да не остане това лято, това би било последната възможност за Борусия да получи значителна трансферна сума за него Миналата седмица бранителят категорично отрече слуховете, че е близо до ново споразумение, посочвайки сред причините напускането на спортния директор Себастиан Кел и пристигането на Оле Бук.

Ковач заяви на днешната пресконференция на тима преди мача от Бундеслигата срещу Щутгарт в събота, че остава оптимист по въпроса. "Оставам много позитивен. Това е наистина добър футболист. Играч, от който се нуждаем и играч, когото всички обичаме, включително и аз. Затова ще направим всичко възможно той да остане с нас", коментира Нико Ковач.

По отношение на думите на Шлотербек, Ковач каза, че „Шлоти не е направил нищо лошо. Той само каза, че е било обяснено нещо, което не е вярно. Това е негово право.“ Ковач допълни, че е жалко, но е съвпадение, че името на Кел е било споменато. „На първо място и най-вече става въпрос за Борусия Дортмунд. Говори се с клуба. Мисля, че това е искал да каже Шлоти. Сега той говори с Оле, но това е Борусия“, обясни наставникът на тима от Дортмунд.

Той разкри, че е провел и първи разговори с Бук, който пристигна миналата седмица. "Вече сме в редовен обмен. Все още се опознаваме, едва започваме да се запознаваме. Мисля, че това ще стане още по-интензивно в близко бъдеще. Това лято ще трябва да вземем някои решения, които ще бъдат важни за бъдещето“, добави Нико Ковач.

Борусия Дортмунд е втори във временното класиране Бундеслигата, с 8 точки пред Щутгарт, който се изкачи на трето място.