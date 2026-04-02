Нико Ковач оптимист за новия договор на Шлотербек

  • 2 апр 2026 | 18:29
Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач остава уверен, че германският защитник Нико Шлотербек ще поднови договора си.

Шлотербек има договор с клуба от Дортмунд до 2027 година и ако реши да не остане това лято, това би било последната възможност за Борусия да получи значителна трансферна сума за него Миналата седмица бранителят категорично отрече слуховете, че е близо до ново споразумение, посочвайки сред причините напускането на спортния директор Себастиан Кел и пристигането на Оле Бук.

Ковач заяви на днешната пресконференция на тима преди мача от Бундеслигата срещу Щутгарт в събота, че остава оптимист по въпроса. "Оставам много позитивен. Това е наистина добър футболист. Играч, от който се нуждаем и играч, когото всички обичаме, включително и аз. Затова ще направим всичко възможно той да остане с нас", коментира Нико Ковач.

По отношение на думите на Шлотербек, Ковач каза, че „Шлоти не е направил нищо лошо. Той само каза, че е било обяснено нещо, което не е вярно. Това е негово право.“ Ковач допълни, че е жалко, но е съвпадение, че името на Кел е било споменато. „На първо място и най-вече става въпрос за Борусия Дортмунд. Говори се с клуба. Мисля, че това е искал да каже Шлоти. Сега той говори с Оле, но това е Борусия“, обясни наставникът на тима от Дортмунд.

Той разкри, че е провел и първи разговори с Бук, който пристигна миналата седмица. "Вече сме в редовен обмен. Все още се опознаваме, едва започваме да се запознаваме. Мисля, че това ще стане още по-интензивно в близко бъдеще. Това лято ще трябва да вземем някои решения, които ще бъдат важни за бъдещето“, добави Нико Ковач.

Борусия Дортмунд е втори във временното класиране Бундеслигата, с 8 точки пред Щутгарт, който се изкачи на трето място.

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 1880
  • 0
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 592
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 289
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 290
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 623
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54544
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 207679
  • 857
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 31265
  • 133
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37445
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14336
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48705
  • 43