В Леверкузен тръгват с мисъл за победа за гостуването на Борусия Дортмунд

Байер (Леверкузен) ще се опита да се върне поне в топ 4 на Бундеслигата през уикенда, а пътуването в събота до Борусия (Дортмунд) да им донесе точки поне за тази цел, докато кампанията като цяло върви без трофей. Шампионите от 2024-а година в момента са на 6-о място и се надяват, че убедителната победа с 6:3 над Волфсбург миналата седмица, която се оказа и първата от четири мача насам, ще обърне тренда в заключителния етап от първенството. С 49 точки в момента тимът на Леверкузен изостава на 4 от 4-ата позиция, която дава квота за участие в Шампионската лига през следващия сезон. Домакините от Дортмунд с 64 изостават на 9 от лидера Байерн и имат само шест кръга, за да стопят тази преднина. РБ Лайпциг и Щутгарт са 3-и и 4-и с по 53. „Тази важна победа (б.р – 6:3 над Волфсбург) може да ни даде тласък за оставащите мачове“, каза треньорът на Леверкузен Каспер Хюлманд, който пое поста от Ерик тен Хаг само след два мача от началото на сезона.

Леверкузен със знаменит обрат срещу закъсалия Волфсбург в голова вихрушка

„Знаем, че имаме и още една възможност, за Купата на страната. Но сега на първо място сме фокусирани да се придвижим по-напред в първенството“, допълни датчанинът. Тимът му е на полуфинал, но на 22-и април ще срещне Байерн (Мюнхен). Макар и да имаше сериозен комфорт, бившият национален селекционер на Дания трябва да се бори за добри резултати до края на сезона и евентуално участие в европейските турнири, ако иска да запази поста си. А поне за квота при най-добрите конкурентите са два. „Мястото в класирането не е това, което искаме, защото Леверкузен вдигна стандартите с титлата и европейските финали. Но няма да се предадем и ще се опитаме да върнем конкурентността на тима в края на този сезон, за да го пренесем в следващия“, обясни Хюлманд. И докато в Дортмунд вероятно си правят техните планове, то лидерът Байерн, окуражен от победата с 2:1 над Реал Мадрид във вторник в първия си четвъртфинален мач от Шампионската лига, гостува на застрашения от изпадане Санкт Паули и може да направи още една крачка към шампионската титла.

Снимки: Gettyimages