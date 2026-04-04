Борусия (Дортмунд) се събуди в добавеното време и нокаутира Щутгарт с голове на резерви

Борусия (Дортмунд) победи драматично с 2:0 като гост Щутгарт в едно от дербитата от 28-ия кръг на Бундеслигата. Спокойно може да се каже, че резултатът не бе особено справедлив, след като „жълто-черните“ през цялата среща само се защитаваха и чак в продължението на двубоя дойдоха и първите им по-сериозни ситуации, превърнати в голове от резервите Карим Адейеми (90+4‘) и Юлиан Брант (90+6‘). През цялото време пък Щутгарт атакуваше и имаше повече положения, но в крайна сметка бе наказан.

Така Борусия записа четвърта поредна победа в първенството и отново намали разликата с Байерн на 9 точки, като записа десета победа в последните си 12 двубоя. Това пък бе първа загуба за Щутгарт, който падна на 4-а позиция, тъй като вече е с по-лоша голова разлика от изкачилия се на третото място РБ Лайпциг.

Щутгарт игра доста по-добре през първия половин час и вратарят на Дортмунд Грегор Кобел трябваше да избива опасен удар на Анджело Щилер в 19-ата минута. Домакините продължиха да доминират, но се затрудняваха да създават още чисти положения. Борусия пък дори не си и помисляше за такива и двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

Швабите продължиха да играят по-добре и след почивката. В 56-ата минута Кобел пак трябваше да се намесва и да спасява изстрел на Лоренц Асиньон от наказателното поле. До самия край на двубоя продължи и териториалното превъзходство на домакините, които обаче така и не успяха да се възползват от него.

— Borussia Dortmund (@BVB) April 4, 2026

И когато изглежаше, че срещата ще завърши с най-логичното нулево равенство, Борусия нанесе своя удар в продължението на мача. Центриране отдясно намери влезлия след почивката Карим Адейеми, който в четвъртата минута на продължението намери мрежата на Александер Нюбел – 0:1 за Дортмунд. Още неотърсили се от попадението, играчите на Щутгарт понесоха нов тежък удар 120 секунди по-късно. При добра контраатака още една резерва – Фабио Силва, намери влезлия от пейката Юлиан Брант, който с хубав удар от наказателното поле окончателно нокаутира домакините – 0:2.

И след двете попадения отборите се спречкваха, а бесните от развоя фенове на Щутгарт на „Мерцедес-Бенц Арена“ дори бяха готови да нахлуят и да се саморазправят с радващите се играчи на гостите. Все пак до по-големи ексцесии не се стигна и така тимът на Нико Ковач се поздрави с трите точки.

Снимки: Imago