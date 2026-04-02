Неста отказа да помага за оцеляването на Тотнъм

  • 2 апр 2026 | 18:38
Алесандро Неста е отказал предложението на Роберто Де Дзерби да се включи в екипа му в Тотнъм, съобщава Никола Скира. Италианската легенда иска да продължи да работи като старши треньор и чака предложение за следващ проект, с който да се заеме. Де Дзерби бе назначен преди два дни за мениджър на “шпорите”, а първата му цел е да спаси тима от изпадане.

Неста е без работа от миналия сезон, когато бе начело на Монца. Той е работил още във ФК Маями, Реджана, Фрозиноне и Перуджа. Де Дзерби му предложи да бъден негов помощник, но бившият защитник не иска да работи в подобна роля.

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 1889
  • 0
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 592
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 289
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 290
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 623
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54557
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 207694
  • 857
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 31273
  • 133
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37456
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14357
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48712
  • 43