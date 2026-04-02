Неста отказа да помага за оцеляването на Тотнъм

Алесандро Неста е отказал предложението на Роберто Де Дзерби да се включи в екипа му в Тотнъм, съобщава Никола Скира. Италианската легенда иска да продължи да работи като старши треньор и чака предложение за следващ проект, с който да се заеме. Де Дзерби бе назначен преди два дни за мениджър на “шпорите”, а първата му цел е да спаси тима от изпадане.

Неста е без работа от миналия сезон, когато бе начело на Монца. Той е работил още във ФК Маями, Реджана, Фрозиноне и Перуджа. Де Дзерби му предложи да бъден негов помощник, но бившият защитник не иска да работи в подобна роля.

Alessandro #Nesta has turned down Roberto #DeZerbi’s proposal to join his staff at #Tottenham as assistant coach. Nesta wants to continue to work as head-coach and is waiting for a bid from a club. RDZ is now working to complete his staff at #THFC. #transfers https://t.co/Gr5DLLYVMi — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2026