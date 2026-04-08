Мартинели: Гьокереш ни разказа много за Спортинг

Крилото на Арсенал Габриел Мартинели разкри, че нападателят Виктор Гьокереш е разказал на отбора какво да очаква от играта на Спортинг (Лисабон) в първия мач от четвъртфиналите в Шампионската лига. Шведският национал игра точно за “лъвовете”, преди да премине при “артилеристите“ през миналото лято. Кай Хавертц пък отбеляза единствения гол в добавеното време на срещата в португалската столица, като именно бразилецът му асистира.

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

„Знаехме колко добър отбор е Спортинг. Обсъждахме го много с Виктор през последната седмица. Той ни разказа много за Спортинг. Гледахме и доста видеозаписи. Много е трудно да дойдеш тук, да не допуснеш гол и да спечелиш, но го заслужихме. Доста съм щастлив, но току-що завършихме първия мач. Ще подходим към реванша със същото отношение“, каза Мартинели след двубоя.

