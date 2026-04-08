Героят за Арсенал: Тази победа е ключов момент за нас

Победата на Арсенал с 1:0 над Спортинг (Лисабон) на четвъртфинала в Шампионската лига е ключов момент за английския клуб след двете поредни загуби във ФА Къп и Карабао Къп, смята нападателят на тима Кай Хавертц. Именно германецът отбеляза победния гол за успеха на лондончани с 1:0 в португалската столица, след като влезе като резерва, за да даде предимство на “артилеристите” преди реванша следващата седмица.

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

„Определено беше повратен момент за нас, защото загубихме последните два мача. Така че искахме да спрем тази серия и го направихме“, каза Хавертц пред Amazon Prime. Надеждите на Арсенал за четири трофея този сезон бяха попарени след загубата им от Манчестър Сити на финала за Карабао Къп и шокиращата загуба от Саутхамптън от Чемпиъншип във ФА Къп в събота. Хавертц обаче е уверен, че клубът от Северен Лондон все още може да завърши сезона с трофеи. „Държим се заедно – като отбор, имаме още толкова много да предстои този сезон. Остават ни седем седмици, можем да спечелим големи титли и ще се стремим към това“, каза той.

Арсенал, който е начело в Премиър лийг със 70 точки, приема Борнемут на своя стадион в събота.

Снимки: Gettyimages

