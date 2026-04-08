Героят за Арсенал: Тази победа е ключов момент за нас

Победата на Арсенал с 1:0 над Спортинг (Лисабон) на четвъртфинала в Шампионската лига е ключов момент за английския клуб след двете поредни загуби във ФА Къп и Карабао Къп, смята нападателят на тима Кай Хавертц. Именно германецът отбеляза победния гол за успеха на лондончани с 1:0 в португалската столица, след като влезе като резерва, за да даде предимство на “артилеристите” преди реванша следващата седмица.

„Определено беше повратен момент за нас, защото загубихме последните два мача. Така че искахме да спрем тази серия и го направихме“, каза Хавертц пред Amazon Prime. Надеждите на Арсенал за четири трофея този сезон бяха попарени след загубата им от Манчестър Сити на финала за Карабао Къп и шокиращата загуба от Саутхамптън от Чемпиъншип във ФА Къп в събота. Хавертц обаче е уверен, че клубът от Северен Лондон все още може да завърши сезона с трофеи. „Държим се заедно – като отбор, имаме още толкова много да предстои този сезон. Остават ни седем седмици, можем да спечелим големи титли и ще се стремим към това“, каза той.

Арсенал, който е начело в Премиър лийг със 70 точки, приема Борнемут на своя стадион в събота.

Снимки: Gettyimages