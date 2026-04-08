Давид Рая: Спортинг ни направиха живота труден

Вратарят на Арсенал Давид Рая коментира след победата с 1:0 при гостуването на Спортинг (Лисабон) в първия мач от четвъртфиналите в Шампионската лига, че двубоят е бил много труден.

„Опитвам се да помагам на отбора колкото е възможно повече. Днес беше добър ден за мен, за моя отбор. Вкарахме гол в последната минута. Беше много труден мач - среща, в която и двата отбора искаха да играят, да задържат топката, така че беше тежко. Направиха ни живота труден. Много е важно да имаме тези моменти, които могат да променят мачовете. Беше много важно да постигнем тази победа и очакваме следващия мач, който също ще бъде много труден. Те са добър отбор и го показаха ясно. Играят наистина добър футбол и могат да създават положения от нищото, така че трябва да сме готови за всичко в реванша“, заяви Рая, който беше избран за Играч на мача след сухата си мрежа.

🧱 | He's a keeper



Most clean sheets in the #UCL over the last three seasons:



🥇 17 – David Raya

🥈 15 – Yann Sommer

🥉 12 – Gregor Kobel, Gianluigi Donnarumma



Arsenal's GK has kept a clean sheet in 53% (17/32) of his #UCL apps while conceding just 0.59 goals per game 🤯 pic.twitter.com/PDRNXW6x0I — Sofascore Football (@Sofascore) April 7, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages