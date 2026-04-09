Планът на Милан, с който да отмъкне Леон Горетцка

Германският национал Леон Горетцка продължава да бъде свързван с трансфер както в Милан, така и в Ювентус преди летния трансферен прозорец, но информации от днес сочат, че „росонерите“ вече имат изготвен план, с който да се опитат да надделеят над конкуренцията.

Халфът ще напусне Байерн (Мюнхен) като свободен агент, след като договорът му изтече, което привлече вниманието на някои от най-големите клубове в Серия “А”. Освен Милан и Ювентус, има информаци, че той е искан още от Наполи, Интер, а и някои тимове от Премиър лийг също могст да проявят интерес. “Гадзета дело спорт” и “Тутоспорт” твърдят, че 31-годишният Горетцка ще иска тригодишен договор от новия си отбор.

Според “Гадзета дело спорт” Милан няма проблем с продължителността на контракта, особено като се има предвид, че Адриен Рабио също подписа тригодишен контракт на 30-годишна възраст миналото лято.

Изданието предполага, че Милан е единственият клуб, който в момента е готов да предложи тригодишен договор на Горецка, докато конкурентите им са по-склонни да предложат двугодишна сделка.

Въпреки че се определя като свободен трансфер, не се очаква привличането на Горецка да бъде евтино. “Тутоспорт” съобщава, че полузащитникът ще поиска заплата от 7 милиона евро на сезон с бонус при подписване в размер на 10 милиона евро. Това би струвало на Милан общо 31 милиона евро за тригодишен период. Междувременно “Гадзета дело спорт” твърди, че „росонерите“ ще направят оферта от 5 милиона евро на сезон.