Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  • 9 апр 2026 | 14:43
  • 851
  • 0
Планът на Милан, с който да отмъкне Леон Горетцка

Германският национал Леон Горетцка продължава да бъде свързван с трансфер както в Милан, така и в Ювентус преди летния трансферен прозорец, но информации от днес сочат, че „росонерите“ вече имат изготвен план, с който да се опитат да надделеят над конкуренцията.

Халфът ще напусне Байерн (Мюнхен) като свободен агент, след като договорът му изтече, което привлече вниманието на някои от най-големите клубове в Серия “А”. Освен Милан и Ювентус, има информаци, че той е искан още от Наполи, Интер, а и някои тимове от Премиър лийг също могст да проявят интерес. “Гадзета дело спорт” и “Тутоспорт” твърдят, че 31-годишният Горетцка ще иска тригодишен договор от новия си отбор.

Според “Гадзета дело спорт” Милан няма проблем с продължителността на контракта, особено като се има предвид, че Адриен Рабио също подписа тригодишен контракт на 30-годишна възраст миналото лято.

Изданието предполага, че Милан е единственият клуб, който в момента е готов да предложи тригодишен договор на Горецка, докато конкурентите им са по-склонни да предложат двугодишна сделка.

Въпреки че се определя като свободен трансфер, не се очаква привличането на Горецка да бъде евтино. “Тутоспорт” съобщава, че полузащитникът ще поиска заплата от 7 милиона евро на сезон с бонус при подписване в размер на 10 милиона евро. Това би струвало на Милан общо 31 милиона евро за тригодишен период. Междувременно “Гадзета дело спорт” твърди, че „росонерите“ ще направят оферта от 5 милиона евро на сезон.

Следвай ни:

  • 1383
  • 1
  • 295
  • 0
  • 1663
  • 0
  • 1004
  • 2
  • 1971
  • 0
  • 4334
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

  • 2891
  • 17
  • 11078
  • 14
  • 10907
  • 8
  • 40609
  • 46
  • 23835
  • 40
  • 17638
  • 43